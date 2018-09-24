لجان لتقييم أداء رؤساء الأحياء والمدن بالجيزة لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تشكيل لجان لتقييم أداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين خاصة فى نظافة الشوارع ورفع الإشغالات ومواجهة مخالفات المبانى والإنارة واسترداد أراضى الدولة.



وأضاف أن اللجان تقوم بالمرور على كافة المناطق والاستعانة برأى المواطن، ورصد أى سلبيات أو تقصير فى أداء المهام وبيان المتسبب فيها لافتًا أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمنح مكافآت للمتميز وحافز مادى ومعاقبة المقصر.



ولفت إلى أن الجولات اليومية التى يقوم بها تهدف إلى رصد الواقع على الطبيعة والاستماع إلى آراء المواطنين انطلاقًا من المشاركة المجتمعية حيث أن المواطن شريك أساسى فى المسئولية.



وأكد أنه فور الانتهاء من تقييم أداء المسئولين التنفيذيين سيتم الإعلان عن أفضل حى ومدينة وقرية والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لصرف حافز مادى ودعم إضافى للفائز تشجيعًا على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد.