ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

لجان لتقييم أداء رؤساء الأحياء والمدن بالجيزة لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:17 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تشكيل لجان لتقييم أداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين خاصة فى نظافة الشوارع ورفع الإشغالات ومواجهة مخالفات المبانى والإنارة واسترداد أراضى الدولة.

وأضاف أن اللجان تقوم بالمرور على كافة المناطق والاستعانة برأى المواطن، ورصد أى سلبيات أو تقصير فى أداء المهام وبيان المتسبب فيها لافتًا أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمنح مكافآت للمتميز وحافز مادى ومعاقبة المقصر.

ولفت إلى أن الجولات اليومية التى يقوم بها تهدف إلى رصد الواقع على الطبيعة والاستماع إلى آراء المواطنين انطلاقًا من المشاركة المجتمعية حيث أن المواطن شريك أساسى فى المسئولية.

وأكد أنه فور الانتهاء من تقييم أداء المسئولين التنفيذيين سيتم الإعلان عن أفضل حى ومدينة وقرية والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لصرف حافز مادى ودعم إضافى للفائز تشجيعًا على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد.

ترشيحاتنا

حلمي طولان مديرا فنيا للاتحاد السكندري خلفا لمحمد عمر

فاتنات هوليوود يرتدين أزياء من أسيوط.. رحلة فن التللي من الصعيد للعالمية

السيطرة على حريق أمام الحملة الميكانيكية بالباجور دون إصابات

وفاة الفنان زناتي حسني

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الكونفيدرالية

المشجر يسيطر على فساتين النجمات في اليوم الرابع من مهرجان الجونة.. صور

الولايات المتحدة تتهم إيران بإسقاط الطائرة الروسية

بث مباشر حفل توزيع جوائز الفيفا 2018 بمشاركة محمد صلاح ولوكا مودريتش وكرستيانو رونالدو

عمرو دياب يؤازر دينا الشربيني في الجونة بهذه الطريقة.. صور

السيسي يبحث مع نظيره اللبناني دعم واستقرار الدول العربية

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

شاهد.. ثعبان ينقض على قطة في محاولة لابتلاعها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أطعمة قادرة على علاج مشاكل الهرمونات

السيدات أكثر عرضة لمشاكل عظام الركبة من الرجال.. صور

المشجر يسيطر على فساتين النجمات في اليوم الرابع من مهرجان الجونة.. صور

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

فيديو

الأمم المتحدة: انقسام مجلس الأمن أمر مؤسف وعلينا إقناع القادة لحل الأزمات
السعودية تكشف عن مركز قيادة إيران لدعم الحوثيين في حرب اليمن
الأمم المتحدة: حل الأزمة السورية واليمنية سيكون سياسيا.. فيديو
الشهاوي: مجموعة الـ77 بحاجة لتعزيز دورها بشكل أكبر..فيديو
الشهاوي: مصر أجبرت العالم على احترام المسئوليات الأخلاقية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟