منسق علماء مصر: الدولة تسعى للاستفادة من خبراء القارة الأفريقية

شددت الدكتورة ميرفت الديب، المنسق العام للمجلس الرئاسي الاستشاري لعلماء وخبراء مصر، على ضرورة توحيد الجهود للحفاظ على المنتجات الخاصة بالأبحاث العلمية والرسائل، مشيرة إلى أن الاتحاد الإفريقي للجامعات بدأ فى اتخاذ الخطوات الجادة فى هذا الاتجاه من خلال تنظيم ورشة العمل عن بناء وادارة المستودعات الرقمية بالتعاون مع جامعة الأزهر.





وأكدت خلال كلمتها فى حفل افتتاح ورشة "بناء وإدارة المستودعات الرقمية وقواعد الباينات للرسائل والبحوث العلمية لمؤسسات التعليم العالم بالقاهرة الإفريقية"، أن استضافة جامعة الأزهر لتلك الورشة يأتى فى إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو فتح كافة آواصر التعاون بين مصر وأبناء القارة الإفريقية، مشيرة إلي أنه يجب الاهتمام بأهمية بناء المستودعات الرقمية للرسائل العلمية والتأكيد على حماية البيانات، وكذلك توجيه العلماء للاهتمام بهذا الاتجاه وأنه يجب دراسة بناء البيانات وتحليلات تلك المستودعات الرقمية وتحديد نقاط القوة والضعف بها، مؤكدًة أن هذه المعرفة المستخلصة من هذه المستودعات توفر القاعدة الأساسية للخطط المستدامة لتطوير القارة وبذلك نضمن بناء خطط ورؤي إستراتيجية مبنيه على أسس علمية وقواعد صحيحة.



