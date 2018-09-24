المنشد مصطفى عاطف يقدم شريف عمر للجمهور بأغنية الحساب مدفوع

أطلقت إحدى شركات الأغنية على موقع يوتيوب تحت عنوان "الحساب مدفوع "، وتعد الأغنية أول تعاون مشترك بين المنشد مصطفى عاطف والشاب الصاعد شريف عمر.



وقرر المنشد مصطفى عاطف، من خلال هذا العمل أن يقدم موضوعات مختلفة من الإنشاد على الساحة الفنية، خصوصًا بعد أن قدم له صديقه شريف عمر كلمات الأغنية، التي أثارت إعجاب مصطفى الشديد مما قرر دعم صديقه الشاب الصاعد شريف وإظهار هذه الموهبة الشابة إلى النور استعانة بكلماته ومشاركته بالغناء.



كما تعد أغنية "الحساب مدفوع" ثاني أعمال المنشد مصطفي عاطف في الراب حيث كان الأول عام ٢٠١٤ مع أغنية مستنيك مع زاب ثروت.



من المنتظر أن تحدث الأغنية نجاحات كبيرة حيث إنها تلقي الضوء على واحد من أهم الموضوعات الشائكة التى تمس غالبية البيوت المصرية حيث تناقش قضية الهجرة والغربة للشباب وتحكى عن حياتهم ومعاناتهم عن طريق كلمات اختارها بعناية فائقة الشاب شريف عمر لتجسد حالة المغتربين كما أبدع أيضًا في تلحينها والجدير بالذكر أن مصطفى عاطف قام بتلحين الفواصل.



وأشاد عدد من النقاد الفنيين بأغنية الحساب مدفوع مثمنين اختيار موضوعها ووصفوها بأنها عمل فني جسد واقع الغربة و المغتربين واصفين رسالتها التي تقدمها بأنها شديدة الأهمية حيث إنها أغنية اجتماعية هدفها تدعيم المغتربين وكل من أرغمته ظروف الحياة علي ترك الوطن و الأهل و الأصدقاء، كما أنها تبعث رسالة للمغتربين أنك لست وحدك، وأشاد النقاد أيضًا بدور شركة MTW وقرارها الجريء بتصديها لإنتاج مثل تلك الأعمال الهادفة التي تمس المجتمع المصري والعربي كافة واصفين خطوة الشركة بالشجاعة المفرطة .



يشار أن أغنية الحساب مدفوع كلمات والحان شريف عمر ، والحان الفواصل مصطفي عاطف ،توزيع احمد عبد السلام ، والمنتج المنفذ احمد امين