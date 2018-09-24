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اقتصاد

التصديرى للكيماويات: التجار وراء ارتفاع أسعار الأسمدة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد أحمد هجرس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن التجار قاموا بتخزين الأسمدة بعد تراجع أسعارها فى شهر أغسطس الماضي لتسجل 4800 جنيه للطن مترقبين زيادة أسعارها مرة أخرى ،لافتا إلى أن ذلك أدى إلى زيادة أسعار الأسمدة المدعمة والمهربة إلى السوق الحرة بقيمة 250 جنيهًا، لتتراوح بين 5050 و 5100 جنيه للطن، بينما ارتفعت الأسمدة الحرة بواقع 300 جنيه إلى 5300 جنيه للطن منتصف الشهر الحالي.

وأضاف هجرس فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن هناك 8 شركات للأسمدة ملتزمة بتوريد 55% من إنتاجها للسوق المحلى بسعر 2885 جنيها لطن اليوريا و 2785 لطن النترات ،فى حين يتم بيع السماد فى السوق الحر ب 5300 جنيه لكل من اليوريا والنترات.

وتابع قائلا :" التجار استغلوا زيادة الطلب، وقاموا بزيادة الأسعار من 300 إلى 600 جنيه لكل طن فى السوق الحر مما يحمل المزارعين أعباء كبيرة تستوجب تحديد هامش ربح للسماد، موضحا أن إجمالي حجم الإنتاج من اليوريا يصل لنحو 3.6 مليون طن سنويا.

وحول الصادرات خاصة بعد زيادة رسم الصادر على الأسمدة ل500 جنيه مقارنة ب 125 جنيها للطن أوضح هجرس أن صادراتنا من الأسمدة خلال العام الجاري ارتفعت لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أن المستهدف زيادتها بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 % بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن أسعار الأسمدة ارتفعت فى الأسواق العالمية لتسجل 290 دولار مقارنة بـ200 دوبار ومتوقع أن تصل إلى 300 دولار بنهاية 2018، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى زيادة حجم الصادرات من الأسمدة خاصة وأنه يتم تصدير ما بين 50 إلى 60% من حجم إنتاج مصر من اليوريا سنويا بعد تغطية احتياجات السوق المحلية.

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