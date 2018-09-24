باحث بلجيكي: هجوم الأحواز تطورعملياتي غير مسبوق ضد إيران

علق باحث بلجيكي على حادث الهجوم الذي وقع ضد أفراد في الحرس الثوري الإيراني في إقليم الأحواز، بأنه تطور عملياتي غير مسبوق من قبل الجماعات الانفصالية ضد الجيش والحكومة المركزية.



ونقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن الباحث في مركز دراسات الأزمات والصراعات الدولية بجامعة لوفين البلجيكية، فينسون إيفلينج أن هناك الكثير من الهجمات التي وقعت في إيران على يد جماعات انفصالية في خوزستان وكردستان وبالوتشيستان، غير أن الهجوم الأخير يبدو أنه يرتقي إلى مستوى آخر، فطريقة تنفيذه تبدو مختلفة، كما أنه جاء خلال عرض عسكري في حضور مدنيين وأمام الكاميرا.



وتابع الباحث بالقول أن هناك شعور لدى أهالي هذا الإقليم بأنهم مهمشون عن عمد من السلطة المركزية، مثلهم مثل الأكراد في إيران.

