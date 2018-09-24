ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

باحث بلجيكي: هجوم الأحواز تطورعملياتي غير مسبوق ضد إيران

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
حسن محرم
علق باحث بلجيكي على حادث الهجوم الذي وقع ضد أفراد في الحرس الثوري الإيراني في إقليم الأحواز، بأنه تطور عملياتي غير مسبوق من قبل الجماعات الانفصالية ضد الجيش والحكومة المركزية.

ونقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن الباحث في مركز دراسات الأزمات والصراعات الدولية بجامعة لوفين البلجيكية، فينسون إيفلينج أن هناك الكثير من الهجمات التي وقعت في إيران على يد جماعات انفصالية في خوزستان وكردستان وبالوتشيستان، غير أن الهجوم الأخير يبدو أنه يرتقي إلى مستوى آخر، فطريقة تنفيذه تبدو مختلفة، كما أنه جاء خلال عرض عسكري في حضور مدنيين وأمام الكاميرا.

وتابع الباحث بالقول أن هناك شعور لدى أهالي هذا الإقليم بأنهم مهمشون عن عمد من السلطة المركزية، مثلهم مثل الأكراد في إيران.

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ ديمي لوفاتو بعد وعكتها إثر تناول جرعة زائدة من الهيروين.. صور

اليوم..محمد صلاح على موعد تاريخي مع جائزة أفضل لاعب بالعالم

خالد بيومي يعلن عن الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

الشيمي يوضح الفرق بين المدارس القومية والعادية..فيديو

سر الفرصة الذهبية لمحمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم

شاهد.. لحظة قتل سيدة على يد زوجها داخل مصعد بعد مطاردة مثيرة

ورحل حازم ياسين .. حكاية أستاذ الجامعة الأمريكية عاشق الفارس الأبيض

تحديد حبس حبيبة ووالدها و6 آخرين في واقعة قتل طالب الرحاب

وجه جديد للإعلام السعودي .. الدخيل أول مذيعة للأخبار في السعودية أثارت جدلا حول حشمتها

تعرف على منافس المصرى فى نصف نهائى الكونفيدرالية

الإفتاء تكشف عن 3 مصائب تحدث للحاسد في الدنيا

أمين الفتوى يحدد عدد ركعات صلاة الضحى وكيفية أدائها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

أرسين فينجر صاحب الـ 68 عاما يلعب مباراة كرة قدم في فرنسا..صور

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

فيديو

الكنيسي: دونالد ترامب في أضعف حالاته كرئيس دولة..فيديو
بديل طبيعي للبروتين يناسب أطفالك في المدرسة
الشيمي يوضح الفرق بين المدارس القومية والعادية..فيديو
مدير محطة الجبل الأصفر: نسعى للاكتفاء الذاتى من إنتاج الكهرباء.. فيديو
اللاوندي: الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها الدولية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟