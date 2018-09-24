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بين الناس

أبو النمرس مدينة بلا صناديق قمامة .. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
القسم الميدانى
مشهد مأساوي تلمحه بمجرد دخولك مدينة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، روائح القمامة المنبعثة من كل مكان وأكوام القمامة المتراكم حولك، تجبرك على الخروج من المستنقع الذي دخلته بقدميك.

القمامة المتناثرة فى الشوارع والروائح الكريهة تشعرك بالاشمئزاز، فالمكان كما يبدو ليس إلا مقلب كبير للقمامة ويعبر عن إهمال شهدته المدينة منذ سنوات .

ورصدت كاميرا "صدى البلد"، شكاوى أهالي مدينة أبو النمرس ومعاناتهم من انتشار القمامة مما يسبب الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، وسط إهمال من المحافظة والحى.

في البداية انتقد "عزت محمد" الصورة السيئة التي وصلت إليها شوارع المدينة ، مشيرًا إلي محاصرة القمامة الشوارع بكل الاتجاهات مما يعود بالأمراض على الاطفال .

وأضاف "أحمد محمد" أن مدينة أبو النمرس تعاني نقصًا من عدد صناديق القمامة، مشيرا إلي أنه تم إبلاغ الحي أكثر من مرة ، مطالبًا بسرعة التعامل مع الموقف وإزالة القمامة ، ووضع الصناديق

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أبو النمرس مدينة بلا صناديق قمامة .. صور
أبو النمرس مدينة بلا صناديق قمامة .. صور
أبو النمرس مدينة بلا صناديق قمامة .. صور
أبو النمرس مدينة بلا صناديق قمامة .. صور
أبو النمرس مدينة بلا صناديق قمامة .. صور

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