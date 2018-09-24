أبو النمرس مدينة بلا صناديق قمامة .. صور

مشهد مأساوي تلمحه بمجرد دخولك مدينة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، روائح القمامة المنبعثة من كل مكان وأكوام القمامة المتراكم حولك، تجبرك على الخروج من المستنقع الذي دخلته بقدميك.
القمامة المتناثرة فى الشوارع والروائح الكريهة تشعرك بالاشمئزاز، فالمكان كما يبدو ليس إلا مقلب كبير للقمامة ويعبر عن إهمال شهدته المدينة منذ سنوات .
ورصدت كاميرا "صدى البلد"، شكاوى أهالي مدينة أبو النمرس ومعاناتهم من انتشار القمامة مما يسبب الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، وسط إهمال من المحافظة والحى.
في البداية انتقد "عزت محمد" الصورة السيئة التي وصلت إليها شوارع المدينة ، مشيرًا إلي محاصرة القمامة الشوارع بكل الاتجاهات مما يعود بالأمراض على الاطفال .
وأضاف "أحمد محمد" أن مدينة أبو النمرس تعاني نقصًا من عدد صناديق القمامة، مشيرا إلي أنه تم إبلاغ الحي أكثر من مرة ، مطالبًا بسرعة التعامل مع الموقف وإزالة القمامة ، ووضع الصناديق
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القمامة المتناثرة فى الشوارع والروائح الكريهة تشعرك بالاشمئزاز، فالمكان كما يبدو ليس إلا مقلب كبير للقمامة ويعبر عن إهمال شهدته المدينة منذ سنوات .
ورصدت كاميرا "صدى البلد"، شكاوى أهالي مدينة أبو النمرس ومعاناتهم من انتشار القمامة مما يسبب الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، وسط إهمال من المحافظة والحى.
في البداية انتقد "عزت محمد" الصورة السيئة التي وصلت إليها شوارع المدينة ، مشيرًا إلي محاصرة القمامة الشوارع بكل الاتجاهات مما يعود بالأمراض على الاطفال .
وأضاف "أحمد محمد" أن مدينة أبو النمرس تعاني نقصًا من عدد صناديق القمامة، مشيرا إلي أنه تم إبلاغ الحي أكثر من مرة ، مطالبًا بسرعة التعامل مع الموقف وإزالة القمامة ، ووضع الصناديق
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 أو من خلال البريد الالكتروني: [email protected]