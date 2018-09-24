ليبراسيون بعد هجوم الأحواز: إيران ترى الأعداء في كل مكان

علقت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية ، على الاتهامات التي وجهتها إيران للعديد من الدول عقب حادث الهجوم على المنصة العسكرية، الذي خلف 29 قتيلا، بالقول إن إيران باتت ترى الأعداء في كل مكان، بداية من إلقاء اللوم على نفوذ العديد من الدول وكذلك الإنفصاليين العرب في هذه المنطقة.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد الحادث، وجهت إيران اتهامات عدة للعديد من الدول، فمن السعودية إلى الإمارات، ثم الولايات المتحدة والدنمارك وهولندا وبريطانيا، الذين يوجد بهم عناصر للجماعة الانفصالية العربية، الأحواز".



ولفتت إلى أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم معروفة بكونها مهمشة وفقيرة، رغم كونها غنية بمواد الوقود، موضحة أن إقليم خوزستان الذي يضم الأقلية العربية يمثل ما بين 5 إلى 10% من الشعب الإيراني، ولكن على عكس الأكراد، فهم منقسمين وبعيدين عن فكرة الاستقلال.