العبسي: الرئيس السيسي حريص على إيجاد حلولا دبلوماسية لتحديات العالم

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالة في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد حرصه على تعزيز العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع دول العالم وتوطيدها في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية وغيرها، وكذلك إدراكه بأن المصالح السياسية والاقتصادية لأطراف بعينها هي التي تتحكم في أداء المنظمة الدولية ولذا وجب حضور مصر ومشاركتها في تلك الاجتماعات الدولية وبشكل قوي حفاظا على مصالح المنطقة العربية.



وأضافت «العبسي» في بيان لها اليوم، أن زيارة الرئيس للمنظمة الدولية تأتى لحرصه على ايجاد حلول دبلوماسية وسياسية للتحديات التي تواجه العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص والقضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة، والتصدي للدولة الراعية للإرهاب والتي تمده بالمال والسلاح، ولتأكيده أيضا بأن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، واستطاعت التغلب عليه في فترة وجيزة.



وأكدت الدكتورة منال العبسي، أن مصر تلعب دورا هاما في تعزيز دور الأمم المتحدة وأولويات حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتة الى أن الرئيس السيسي يحرص دائما من خلال مشاركته في تلك الاجتماعات على استغلال جميع الفرص المتاحة أمام «القاهرة» لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مختلف قادة ملوك ورؤساء دول العالم وقيادات كبريات الشركات الأمريكية ورجال الأعمال بهدف دعم التعاون معهم لجذب الاستثمارات العالمية لدعم الاقتصاد المصري من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية في مصر.