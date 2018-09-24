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محافظات

محافظ الشرقية: التعليم الفني أحد أدوات تحقيق التنمية الشاملة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:06 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة و يعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم حيث يسعى بنوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لازمة لخدمة خطط التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للدولة لتصب مباشرة في سوق العمل.

وأوضح المحافظ أن منظومة التعليم الفني تهدف إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين في مجالات الصناعة و الزراعة والتجارة و الخدمات السياحية تماشيًا مع سياسة الدولة بالإهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل لتحقيق حياة أفضل للمتعلمين.

جاء ذلك خلال افتتاح الفرع الثاني لاكاديمية السويدي الفنية للتعليم الفني بالعاشر من رمضان بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واشار محافظ الشرقية إلى أن هذا الصرح التعليمي الجديد والمقام على أرض مدينة العاشر من رمضان يساهم في تقديم خريج مميز قادر على العمل بالمصانع و الشركات الخاصة للإرتقاء بمنظومة الصناعة و التجارة و تحسين الإقتصاد المصري .

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