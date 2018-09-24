تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

شيع منذ قليل جثمان الدكتور حازم ياسين أمين الصندوق بنادي الزمالك،من مسجد الحصرى فى أكتوبر بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور كل من أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادى الزمالك وهاني زادة عضو مجلس الإدارة وإسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة ونجم الزمالك السابق.



وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أعرب عن بالغ حزنه لوفاة الدكتور حازم ياسين أمين الصندوق بالقلعة البيضاء فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.



وقال مرتضى منصور،فى تصريحات خاصة لصدى البلد،إن حازم ياسين يعد أحد الرجال المخلصين داخل أركان القلعة البيضاء مشيرا إلى أنه ظل حريصا على خدمة النادى حتى آخر لحظة فى حياته.



وأضاف أن حازم ياسين واحد من أفضل أمناء الصندوق فى مصر فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها ، فضلا عن درجته العلمية الفائقة كونه مدرسا يعمل بالجامعة الأمريكية فى مصر.