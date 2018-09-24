التربية والتعليم بالوادي الجديد تطلق خدمة الشباك الواحد

أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد إن المديرية ستطلق خدمة الشباك الواحد بالمديرية أسوة بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالوحدات المحلية.



وأكد التداوى فى تصريح له إن خدمة الشباك الواحد سيتم من خلالها تسهيل خدمة المعلمين والعاملين من خارج المديرية وأولياء الأمور وإنهاء كافة الإجراءات دون اللجوء إلى الروتين أو الدورة المكتبية الطويلة وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها المديرية لتطوير منظومة العمل.



ولفت إلى انه يتم حاليا ربط المديرية وجميع المدارس بالانترنت وذلك بهدف تطوير العملية التعليمية ، كما تم تفعيل صندوق تلقى الشكاوى والمقترحات بكل مدرسة بهدف الوقوف على المشكلات ووضع حلول لها ، وسماع الراي الأخر من أولياء الامور والوقوف على نقاط القصور بكل مدرسة وعلاجها.

