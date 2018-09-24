أبو الغيط يرحب باعتزام إسبانيا الاعتراف بفلسطين

عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه باعتزام إسبانيا الاعتراف بفلسطين كدولة عاصمتها القدس الشرقية.



وأكد أن التطورات الأخيرة خاصةً ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد الشعب والحكومة الفلسطينية، تستوجب قيام كافة القوى المحبة للسلام بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.



كما دعا الحكومة الإسبانية لاتخاذ الخطوات الجادة والفعالة في هذا الصدد، معتبرا أنه خطوة جيدة من شأنها أن تشجع المزيد من الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.