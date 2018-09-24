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ثقافة

وزير الآثار: تكلفة ترميم قصر البارون تخطت 100 مليون جنيه..صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
علاء المنياوي
تفقد الدكتور خالد العناني وزير الاثار اليوم الاثنين أعمال مشروع ترميم قصر البارون إمبان بشارع العروبة بمصر الجديدة  وذلك للوقوف علي آخر مستجدات الاعمال الجارية به والتي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و أعضاء لجنة الإشراف الهندسي والأثري من وزارة الاثار و العميد هشام سمير، مساعد الوزير للشئون الهندسية والدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب دائرة مصر الجديدة والنزهة، وجمال مصطفى رئيس قطاع الاثار الاسلامية، ومحمد عبدالعزيز مدير عام القاهرة التاريخية.

و تضمنت الجولة تفقد جميع طوابق القصر ومداخله بالإضافة إلى المخازن التى يتم فيها ايداع الخامات وكل المواد اللازمة لأعمال الترميم و ورش العمل الخاصة بأعمال الجبس والاخشاب والفسيفساء.

و خلال الجولة اشاد العناني بِما تم انجازه من اعمال بقصر البارون والذي استمرت قرابة 12 شهرا حتي الان ، حيث بلغت تكلفة الاعمال ما يزيد على 100 مليون جنيه مصري.

كما وصف الأعمال بأنها تجري على قدم وساق لإنجاز المشروع. و قد استطاع فريق العمل من حل جميع المشكلات و خاصة تلك الخاصة بمشاكل الصرف الصحي وغيرها، واكد على استكمال الاعمال و توفير التمويل اللازم للانتهاء من احد اهم المشاريع القومية والتي ستكون احد اهم المزارات الأثرية و السياحية  في مصر.

واشار د. العناني وزير الآثار ان الوزارة بصدد اعداد مشروع متكامل يجعل من القصر ليس فقط مزارا اثريا سياحيا وانما تحويله إلى متنزه اجتماعي ثقافي يجذب الجميع له، و توفير مراكز خدمية.

وزير الآثار: تكلفة ترميم قصر البارون تخطت 100 مليون جنيه..صور
وزير الآثار: تكلفة ترميم قصر البارون تخطت 100 مليون جنيه..صور
وزير الآثار: تكلفة ترميم قصر البارون تخطت 100 مليون جنيه..صور
وزير الآثار: تكلفة ترميم قصر البارون تخطت 100 مليون جنيه..صور
وزير الآثار: تكلفة ترميم قصر البارون تخطت 100 مليون جنيه..صور

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