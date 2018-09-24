البابا من أمريكا: أوضاعنا تغيرت للأفضل منذ 5 سنوات

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحالية وأن الأوضاع تغيرت تماما للأفضل منذ 5 سنوات .. معربا عن ترحيبه بكل من يرغب في زيارة مصر.



ونوه البابا تواضروس - خلال اجتماعه مع خدام كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في هيلز بوروتاونشيب في إطار زيارته الرعوية الحالية للولايات المتحدة - بأن الكنيسة نظمت مؤتمرا دوليا لشباب الكنيسة من مختلف دول العالم قاموا خلالها بزيارة الأهرامات وقناة السويس وتم تنظيم رحلة بحرية لهم في الإسكندرية وزاروا الأوبرا.



وقال : "إنه يفكر في إنشاء مجلس أعلى للتعليم الكنسي يضم مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين في التعليم القبطي الأرثوذكسي"..مضيفا :"إن الشباب في كنائس المهجر بحاجة إلى حركة دراسية بسبب نقص عدد الكتب وهو ما يدفع الشباب لقراءة كتابات أخرى إلى جانب دعم الكليات الأكليريكية والمعاهد الدينية".



وأشار إلى أنه يوجد حاليا راهب يقوم بالتدريس في روسيا إلى جانب رهبان آخرين يقومون بالتدريس في اليونان وإنجلترا وأمريكا وإثيوبيا وإريتريا وأرمينيا.

