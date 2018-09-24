الكنيسي: دونالد ترامب في أضعف حالاته كرئيس دولة..فيديو

قال حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن هناك كيمياء في الشخصيات تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب منذ فترة طويلة، حتى قبل تولي "ترامب" رئاسة أمريكا، إلا أن هناك اختلافات في مواقف كل من الدولتين فيما يخص عدد من القضايا وعلى رأسها؛ القضية الفلسطينية، وما يشملها من توابع.



وتابع "الكنيسي" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر" اليوم، الإثنين، أن موقف أمريكا تجاه القضية الفلسطينية يشير إلى إصرار "ترامب" على تنفيذ ما وعد به الإسرائيليون.



وأشار "الكنيسي" أنه لا يوجد رئيس أمريكي سابق تعرض للهجوم الشديد الذي يتعرض له "ترامب" حاليًا من وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن "ترامب" على خلافٍ وصدام دائم مع الوزرات والهيئات المؤثرة في المجتمع الأمريكي، الأمر الذي جعله في أضعف حالاته كرئيس دولة.