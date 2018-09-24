رامي صالح: المشروعات القومية نجحت في حماية السوق عام 2017

أكد المهندس رامي صالح المدير التنفيذي لتطوير الأعمال لإحدى مجموعات الحديد الشهيرة إن هناك حالة ركود كبيرة فى السوق حاليا مشيرا الى بيان مجلس الوزراء الذي أكد أن الاستهلاك المحلى وصل الى 400 ألف طن وهذه النسبة تعتبر الأسوأ في تاريخ سوق الحديد.



وأضاف صالح فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الاخبارى بأن هناك وارادت ولكنها ليست السبب الرئيسى فى حالة الركود ولكن الأمر يرجع الى قلة الطلب وزيادة المعروض ، موضحا ان المشروعات القومية نجحت في حماية السوق عام 2017 فبدونها كانت الصورة سوف تكون قاتمة أكثر في هذه الفترة.



واختتم المهندس صالح بأنه لا يمكن الحكم على السوق عبر الاستماع إلى أنه يوجد مشروعات لأن المشروع عبارة عن عدة مراحل وانتعاش حركة الشراء يتوقف على المرحلة التي يمر بها المشروع إذا كانت تتطلب حديد تسليح.