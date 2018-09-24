ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رامي صالح: المشروعات القومية نجحت في حماية السوق عام 2017

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:54 م
صدى البلد
أيمن سيد
أكد المهندس رامي صالح المدير التنفيذي لتطوير الأعمال لإحدى مجموعات الحديد الشهيرة إن هناك حالة ركود كبيرة فى السوق حاليا مشيرا الى بيان مجلس الوزراء الذي أكد أن الاستهلاك المحلى وصل الى 400 ألف طن وهذه النسبة تعتبر الأسوأ في تاريخ سوق الحديد.

وأضاف صالح فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الاخبارى بأن هناك وارادت ولكنها ليست السبب الرئيسى فى حالة الركود ولكن الأمر يرجع الى قلة الطلب وزيادة المعروض ، موضحا ان المشروعات القومية نجحت في حماية السوق عام 2017 فبدونها كانت الصورة سوف تكون قاتمة أكثر في هذه الفترة.

واختتم المهندس صالح بأنه لا يمكن الحكم على السوق عبر الاستماع إلى أنه يوجد مشروعات لأن المشروع عبارة عن عدة مراحل وانتعاش حركة الشراء يتوقف على المرحلة التي يمر بها المشروع إذا كانت تتطلب حديد تسليح.

ترشيحاتنا

خالد بيومي يعلن عن الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

توفيق عكاشة يتصالح في تهمة سرقة التيار الكهربائي

شاهد.. وصول السيسي مقر الأمم المتحدة لحضور قمة نيلسون مانديلا

أول تعليق لـ علاء نبيل عقب هزيمة المقاولون أمام الزمالك أمس

بوتين يُحمل نتنياهو مسئولية سقوط الطائرة الروسية

نجوم الألعاب الأخرى يدعمون محمد صلاح قبل إعلان الأفضل فى العالم

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الكونفيدرالية

حبات سمسم تتسبب في وفاة ابنة ملياردير بريطاني

تصعيد جديد من اللجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور

ورحل حازم ياسين .. حكاية أستاذ الجامعة الأمريكية عاشق الفارس الأبيض

لائحة النادي تُجيب.. هل يحق للأهلي شراء أندية رياضية؟

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيدات أكثر عرضة لمشاكل عظام الركبة من الرجال.. صور

المشجر يسيطر على فساتين النجمات في اليوم الرابع من مهرجان الجونة.. صور

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

فيديو

الشهاوي: مصر أجبرت العالم على احترام المسئوليات الأخلاقية.. فيديو
رئيس جنوب إفريقيا يدعو الأمم المتحدة لضمان حقوق الإنسان .. فيديو
الرئيس السيسي: نيلسون مانديلا رمز للقارة الأفريقية.. فيديو
السيسي: هدفنا المشترك تمكين شعوبنا من مستقبل أفضل في عالم أكثر سلاما .. فيديو
السيسي: مانديلا ضحى بكل غال ونفيس لتحرير بلاده من كل ظلم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟