محمد نور: لا أوافق على دخول ابنتي المجال الفني

قال المطرب محمد نور بأنه يرفض دخول ابنته عاليا المجال الفني نظرا للظروف الصعبة التي واجهها خلال مشواره الفني .



أضاف من خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: تعرضت للعديد من المضايقات فلا أريد أن تكون ابنتي في مثل هذا الموقف الصعب ، علي الرغم أنني أعشق الفن .



تابع : أنا لست شخصية صعبة بل أنني أخاف وأحافظ عليها وأتمني لها مستقبل باهر .



ويتضمن ألبوم محمد نور عددا من الأغاني أبرزها أغنية "مسا مسا" كلمات أحمد علاء الدين، وألحان محمد غريب، ومن توزيع محمد شفيق، ومكساج أمير محروس، "حبيت معاك" كلمات أحمد علاء وألحان محمد النادي وتوزيع محمد شفيق، "إنساني وخليك بعيد" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد شفيق ومكسياج محمود عزت وماستر أمير محروس وجيتار شريف فهمي وإخراج محمد جمعة ومصطفى عامر.



و"مدرس جغرافيا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد رحيم وتوزيع أسامة عبد الهادى، "غايب عن عيني" كلمات محمد عاطف وألحان رامي جمال وتوزيع تميم، "موحشتنيش إزاى" كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، "متعودتش على الأيام" كلمات عمرو والي وألحان مودي سعيد وتوزيع زووم، "لو علي الفراق" كلمات محمد مصطفى وألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي نادر حمدي، "اتأثرت بيك" كلمات هشام صادق وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، "عليا" الذي غنيت خصيصا لابنته عليا، ألحان محمد نور وكلمات جمال الخولي وتوزيع زووم.