تعرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستكمل اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثاني من الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مواجهتين تجري مساء اليوم.



ويستعرض لكم موقع صدى البلد مباريات الجولة الثالثة والقنوات الناقلة:



- الفتح × الهلال 6:10 بتوقيت السعودية و 5:10 بتوقيت القاهرة

- النصر × التعاون 8:10 بتوقيت السعودية و 7:10 بتوقيت القاهرة



وتعرض قنوات الرياضية السعودية ، كما ستقوم قنوات وتطبيق دوري بلس ببث المباريات.