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رياضة

تعرف على مشوار الكرواتى مودريتش قبل حفل الأفضل فى العالم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
محمد سمير
ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق حفل "الأفضل" الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لتوزيع الجوائز الفردية للعام 2018 في العاصمة البريطانية لندن.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، حامل اللقب في العامين الأخيرين، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، والمصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

ينتظر المرشحون الثلاثة حفل (فيفا) بفارغ الصبر لانتزاع الجائزة أملا في تصحيح مسارهم، وتعويض البداية الضعيفة لهم هذا الموسم.

و نستعرض لكم خلال التقرير التالى مشوار الكرواتى لوكا مودريتش نحو جائزة الافضل :

يقضي النجم الكرواتي الدولي لوكا مودريتش أهم عام في مسيرته الرياضية. بعدما فرض اسمه بقوة خاصة عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا الأخير والذي حصل خلاله منتخب بلاده علي المركز الثاني في انجاز تاريخي والتي أعقبها بفوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام متفوقا علي صلاح ورونالدو. منافسيه في جائزة "ذا بيست".

وتصب معظم التكهنات في اتجاه ابن مدينة زادار اليوغوسلافية لمواصلة التفوق على رونالدو وصلاح والحصول على جائزة الأفضل في العالم. وإنهاء هيمنة الثنائي رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي الذين احتكروا الفوز بالجائزة طوال العقد الماضي.

مشوار مودريتش الموسم الماضي
مع ريال مدريد
لعب: 43 مباراة
أحرز: 2 هدفا
صنع: 8 أهداف
دقائق اللعب: 3339 دقيقة
مع منتخب كرواتيا في المونديال
لعب: 7
أحرز: 2
صنع: 1
دقائق اللعب: 694 دقيقة
الألقاب: دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي - السوبر الإسباني - مونديال الأندية.
القيمة التسويقية: 25 مليون يورو
مسيرته الاحترافية: 590 مباراة
عدد الأهداف: 74 هدفا
مشواره الدولي: 115 مباراة
الأهداف الدولية: 14 هدفا

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