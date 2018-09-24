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حوادث

بلاغ كاذب يكشف خطة سائقين لسرقة سيارة أجرة يعملون عليها بالقاهرة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:44 م
ًصورة أرشيفية - حملات
ًصورة أرشيفية - حملات أمنية
كتب – محمد صبرى:
كشف رجال مباحث القاهرة لغز بلاغ تقدم به شخصان بتعرض أحدهما للسرقة سيارة أجرة حيث تبين أن أحدهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر.

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغا من ميكانيكي وسائق مصاب بخدوش وقرر الثاني بأنه أثناء سيره بسيارة استقل معه شخصان بقصد توصيلها لحديقة الأربعين بمدينة السلام.

وفور استقلالهما السيارة قاما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته واستوليا منه علي السيارة كرهًا عنه تحت تهديد أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما ولاذا بالفرار بالسيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة الواقعة، بإعادة مناقشة الثاني ومواجهته بالتحريات عدل عن أقواله ، واعترف باختلاق الواقعة وافتعال ما بنفسه من إصابات بالاشتراك مع عاطل لسرقتها .

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