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ثقافة

تجربة سعيد نوح الروائية في صالون المعادي الثقافي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يحتفي صالون الدكتور محمد حسن عبد الله، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، بتجربة الروائي المصري سعيد نوح، الذي يستضيفه الصالون للحديث عن مجمل تجربته الإبداعية والسردية، ومشواره الروائي.

يذكر أن نوح بدأ تجربة الإبداع منذ نهايات الثمانينيات واستمر حتى اليوم، وقدم للمشهد السردي العربي عددا كبيرا من الروايات والمتتاليات السردية والمجموعات القصصية، بدأها بنشر رواية "كلما رأيت بنتا حلوة أقول يا سعاد" في طبعتها الأولى عام 1995، وتوالت الأعمال الروائية والقصصية حتى آخر مجموعة قصصية نشرت مؤخرا عن مؤسسة بتانة الثقافية، " كشك الأورام" والتي حصلت على الجائزة الأولى، فرع كبار الأدباء في جائزة ساويرس الثقافية عام 2017.

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