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برلمان

برلماني: مشاركة السيسى فى الأمم المتحدة إيجابية لمصر والمنطقة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:50 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
أحمد أيمن
أكد النائب عصام عبد الله بركات، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للامم المتحدة بالولايات المتحدة الامريكية ستكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة لصالح مصر والمنطقة العربية والدول الافريقية.

وقال بركات فى بيان له، إن الرئيس السيسى خلال هذه المشاركة الخامسة على التوالى فى اجتماعات المنظمة الاممية سوف يستعرض الإنجازات التاريخية المبهرة التي حققتها مصر وشعبها سواء فى المشروعات القومية الكبرى فى البنية الأساسية أو المشروعات الاستثمارية خاصة فى المشروع القومى العملاق محور قناة السويس أو الإنجازات التى حققتها مصر فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

وأكد النائب أن الرئيس السيسى سيقول للعالم كله إن مصر أصبحت دولة المؤسسات واحترام الدستور والقانون وان مصر اصبحت واحدة من اهم الدولة الجاذبة للاستثمار على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وان مصر ستكون مركزا اقليميا كبيرا للمنتجات البترولية وايضا مصر ستكون مركزا كبيرا للتجارة العالمية.

وأشار إلى ان الرئيس السيسى سيضع المجتمع الدولى امام مسئولياته التاريخية لمواجهة ظاهرة الارهاب الدولى التى باتت تمثل خطرا داهما على الامن والسلم الدوليين اضافة الى طرحه للحلول الواقعية لجميع المشكلات والازمات الدولية والاقليمية بصفة عامة والمشكلات داخل اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين بصفة خاصة.

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