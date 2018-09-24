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حوادث

ضبط عاطل ينصب على المواطنين بمجمع تراخيص مرور شبرا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:52 م
ًصورة أرشيفية - ضبط
ًصورة أرشيفية - ضبط
كتب – محمد صبرى:
القى ضباط مباحث المرور بالقاهرة، القبض على عاطل ينصب على المترددين على مجمع تراخيص مرور شبرا، بدعوى قدرته على إنهاء التراخيص.

وكانت معلومات قد وردت لضباط قسم مباحث مرور القاهرة بقيام شخص بالنصب على المواطنين المترددين على مجمع تراخيص مرور شبرا عقب إيهامهم بأنه من العاملين بالمجمع وقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم مقابل تحصله على مبالغ مالية.

وتمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبطه خلال تواجده بوحدة تراخيص مرور شبرا، وتبين أنه عاطل يقوم بأعمال النصب والسمسرة علي صاحب ورشة والاستيلاء منه على 31 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات تراخيص سيارة وعثر بحوزته على رخصة تسيير خاصة بسيارة و2900 جنيه وصور ضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء مختلفة لعملائه.

واعترف بارتكاب الواقعة وقرر أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة.

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