ماراثون للدراجات في اليوم الثاني للترحيب بالطلاب بجامعة عين شمس

استهل اليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى تحت شعار "أنت تقدر تكون" فعالياته، بماراثون للدراجات بمشاركة طلاب الاتحاد وأسرة من أجل مصر.



وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ورئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف عام الدكتور سمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة.



ويستمر توافد الطلاب على خيم المهرجان التى تتضمن تعريف الطلاب بالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التى تقدمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالإضافة إلى المسابقات العامة والرياضات غير التقليدية وكذلك معرض للكتاب يحوي أكثر من ألف كتاب توزع مجانًا على الطلاب، فضلًا عن التعريف بسبع نماذج محاكاة عرض نماذج محاكاة لمجلس الوزراء والنواب والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية والمجالس المحلية.



كما يضم المهرجان حملة للتبرع بالدم وكذلك حملة الكشف عن فيروس سي مجانًا للطلاب تحت شعار "حلل واطمن" والتى تستمر حتى 25 من سبتمبر الجاري بالحرم الرئيسي للجامعة بجوار البوابة الرئيسية.

