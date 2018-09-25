البابا تواضروس: عطايا ربنا كثيرة جدا

أجاب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على سؤال أحد خدام كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في هيلز بوروتاونشيب عن "كيف أحيا حياة الشكر برضا وأنا فى ظروف صعبة؟".



قال البابا تواضروس: "اقعد بينك وبين نفسك وهات ورقة واكتب من ١ لـ ٣٠ حاجة حلوة في حياتك وأعتقد إنك هتلاقي أكثر من ٣٠ حاجة في حياتك واشكر ربنا عليهم، كل يوم عطايا ربنا كثيرة جدًّا وحينها ستتعلم الشكر".



كان قداسة البابا بدأ في الثالث عشر من الشهر الجاري جولة رعوية بالولايات المتحدة الأمريكية دشن خلالها ست كنائس بإيبارشية نيويورك ونيوإنجلند، والتقى بأبنائه من المصريين بعدد من كنائس الإيبارشية ذاتها.



كما افتتح بعض المشروعات الخدمية بها وعقد اجتماعًا مع مجمع كهنة نيويورك ونيوإنجلند وأسرهم، وزار قداسته القنصلية المصرية بنيويورك والتقى السفير المصري بأمريكا والقنصل العام.