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تعليم

وكيل تعليم جنوب سيناء يطالب الطلاب بالتمتع بتحصيل العلم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:41 م
مصطفى الزغبي وكيل
مصطفى الزغبي وكيل مديرية التعليم بمحافظة جنوب سيناء
ايمن محمد
طالب مصطفى الزغبي، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، الطلاب بالمحافظة على نظافة المدرسة لحث الطلاب على أهمية دور العلم في تقدم المجتمعات، كما حثهم على حب المدرسة والمحافظة عليها.

جاء ذلك خلال إلقاء وكيل المديرية كلمة في طابور الصباح بمدرسة نجيب محفوظ للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

وتفقد الزغبي سير العملية التعليمية وانتظامها بمدرسة المروة المتميزة للغات و مدرسة المجمع التعليمي بحي توشكى بطور سيناء وتفقد وكيل المديرية قاعات رياض الأطفال لهذه المدارس،

وطالب الزغبى معلمات رياض الأطفال بتنفيذ ما تدربوا عليه وتفعيل الحياة المدرسية داخل الفصول والخروج بالأطفال من الحياة الروتينية وذلك بتعليمهم بالمواقف الحياتية الهامة التي تغرس في شخصية الطالب القيم والأخلاق والفضائل.

وشدد الزغبى على تفعيل السبورة الذكية وتطبيق ما تعلموه من تدريبات خاصة بالتكنولوجيا.

وشهد الزغبي جزءا من حصة للصف الأول الثانوي من خلال شرح المعلم على السبورة الذكية وحضور مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مؤكدا أهمية البعد عن الطرق التقليدية واستخدام التكنولوجيا الحديثة و الدولة عازمة على التطوير وبكل جدية مناشدا الجميع التكاتف والتعاون كل في مجاله والنفع سيعود على أبنائنا الطلاب.

وأكد الزعبي على ضرورة وجود عامل على البوابة ووجود دفتر الأمن والتأكد من هوية الزائرين للمدرسة وعدم دخول أولياء الأمور إلا في الأوقات التي حددتها المدرسة.

وطالب مديري المدارس بمتابعة الإشراف اليومي بأنفسهم وتوزيع جدول الاحتياطي بما يعود على الطلاب بالنفع، كما تناقش الزغبي مع عدد من المعلمين واستمع إلى استفساراتهم.
وكيل تعليم جنوب سيناء يطالب الطلاب بالتمتع بتحصيل العلم
وكيل تعليم جنوب سيناء يطالب الطلاب بالتمتع بتحصيل العلم
وكيل تعليم جنوب سيناء يطالب الطلاب بالتمتع بتحصيل العلم
وكيل تعليم جنوب سيناء يطالب الطلاب بالتمتع بتحصيل العلم
وكيل تعليم جنوب سيناء يطالب الطلاب بالتمتع بتحصيل العلم

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