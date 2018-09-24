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أخبار العالم

القضاء العراقي يصدر أحكاما بالإعدام والمؤبد لـ3 إرهابيين في الأنبار وديالي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:40 م
صدى البلد
أش أ
قضت محكمة جنايات ذي قار العراقية، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابيين اثنين، إلى جانب الحكم بالسجن المؤبد على إرهابي آخر بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة في محافظتي الأنبار وديالى.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن محكمة جنايات ذي قار نظرت قضايا مدانين اثنين وحكمت عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت بعد قتلهم 12 مواطنا بدوافع إرهابية في منطقتي عنة والجزيرة التابعتين لمحافظة الأنبار".

وأضاف بيرقدار، أن المحكمة نظرت قضية أحد المدانين وحكمت عليه بالسجن المؤبد بعد اشتراكه في تفجير منازل في مدينة الوجيهية التابعة لمحافظة ديالى، مشيرا إلى أن "الأحكام صدرت وفقا للمادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
وفي سياق آخر.. أكد عضو ائتلاف دولة القانون العراقي محمد الموسوي أن منصب رئاسة الجمهورية يخضع لشروط عدة قد تتأخر الكتل السياسية في الاتفاق عليها.

وقال الموسوي - في تصريح لقناة (الإخبارية) العراقية - "إن كتلة البناء تعمل على احتواء الأحزاب الكردية في عملية اختيار المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية المقبل"، لافتا إلى أن الكتل السياسية لم تنجح حتي الآن في اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم.

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