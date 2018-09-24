قطع الكهرباء عن 12 قرية بالمنوفية 3 ساعات.. غدا

أعلن مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، قطع الكهرباء غدا عن 12 قرية تابعة للمركز لمدة 3 ساعات من السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا.
حيث سيتم فصل المحول رقم 5 جهد 66/11 ك.ف بمحطة محولات أشمون ومغذياته غدا الثلاثاء، والأماكن المتأثرة بالفصل "كفر الحما، شنواى، شوشاى، مجيريا، قرية شنشور، سبك الأحد، سنتريس، قورص، محلة سبك، أبو رقبة، كفر أبو رقبة، عزبة عمرو".
حيث سيتم فصل المحول رقم 5 جهد 66/11 ك.ف بمحطة محولات أشمون ومغذياته غدا الثلاثاء، والأماكن المتأثرة بالفصل "كفر الحما، شنواى، شوشاى، مجيريا، قرية شنشور، سبك الأحد، سنتريس، قورص، محلة سبك، أبو رقبة، كفر أبو رقبة، عزبة عمرو".