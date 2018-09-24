قطع الكهرباء عن 12 قرية بالمنوفية 3 ساعات.. غدا

أعلن مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، قطع الكهرباء غدا عن 12 قرية تابعة للمركز لمدة 3 ساعات من السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا.



حيث سيتم فصل المحول رقم 5 جهد 66/11 ك.ف بمحطة محولات أشمون ومغذياته غدا الثلاثاء، والأماكن المتأثرة بالفصل "كفر الحما، شنواى، شوشاى، مجيريا، قرية شنشور، سبك الأحد، سنتريس، قورص، محلة سبك، أبو رقبة، كفر أبو رقبة، عزبة عمرو".

