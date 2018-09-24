ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قطع الكهرباء عن 12 قرية بالمنوفية 3 ساعات.. غدا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروة فاضل
أعلن مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، قطع الكهرباء غدا عن 12 قرية تابعة للمركز لمدة 3 ساعات من السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا.

حيث سيتم فصل المحول رقم 5 جهد 66/11 ك.ف بمحطة محولات أشمون ومغذياته غدا الثلاثاء، والأماكن المتأثرة بالفصل "كفر الحما، شنواى، شوشاى، مجيريا، قرية شنشور، سبك الأحد، سنتريس، قورص، محلة سبك، أبو رقبة، كفر أبو رقبة، عزبة عمرو".

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل فى العالم لموسم 2017/2018

راموس ينشر صورة له في طريقه لمقر حفل توزيع جوائز The best في لندن

رسالة مؤثرة من ميدو لمحمد صلاح قبل إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب

شاهد.. ثعبان ينقض على قطة في محاولة لابتلاعها

آيتن عامر لـ صدى البلد:أخفيت حملى في طفلى الثانِى لهذا السبب

نجوم الألعاب الأخرى يدعمون محمد صلاح قبل إعلان الأفضل فى العالم

فضيحة فى باريس..شركة مخابرات أمريكية تخترق الاستخبارات الفرنسية

البابا تواضروس لـ أقباط أمريكا: تعالوا صيفوا بمصر

مرتضى منصور عن حازم ياسين: ظل حريصا على خدمة الزمالك حتى آخر لحظة في حياته

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

حصان عربي وراء هجوم مدير الاستخبارات الفرنسية السابق على رئيس الجزائر

ياسمين علي : تعرضت لمضايقات من نجمات بالوسط الفني.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

فيديو

رئيس جنوب إفريقيا: يجب أن نتعاون لإرساء السلام وتنفيذ التنمية لمصلحة الجميع.. فيديو
محمد حجازي: الكثير من الدول تسير خلف مصر للشعور بالأمان.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام بمشاركة الرئيس السيسي
ياسمين علي : تعرضت لمضايقات من نجمات بالوسط الفني.. فيديو
مخرج فرنسي: الشرق الأوسط غير مفهوم للعالم الأوروبي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟