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أخبار البلد

اتحاد العمال يطالب بإنشاء صندوق أو بنك لاستثمار أموال التأمينات

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:18 م
صدى البلد
محمد غالي
ناقش اتحاد العمال اليوم التعديلات المطروحة على مشروع قانون التأمينات والمعاشات رقم 79 لسنة 1975.

وطالبت الورشة برئاسة المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التدريب والتثقيف بأن يتضمن القانون المعروض على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، قواعد الاستثمار الآمن لأموال اصحاب المعاشات في المشروعات التي تساهم في خدمة التنمية الشاملة.

وكشف عبد المنعم عباس رئيس الجمعية العلمية للتأمين الاجتماعي، الخلل الموجود في القانون الحالي، بسبب انتشار ظاهرة التهرب الكلي أو الجزئي في سداد اشتراك المؤمن عليهم بالقطاع الخاص، أو التلاعب في حقوقهم، مع قلة الوعي التأميني لدى المنتفعين والعاملين في مكاتب التأمينات المسئولة عن ضم مدد الخدمة المتناثرة في المكاتب، فهناك آلاف الحالات لم تصرف المعاش بسبب هذه التعقيدات الإدارية وقلة وعي المؤمن عليهم.

وقال عبد الرحمن حسنين، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية السابق، إنه يأمل ان تتضمن تعديلات القانون الجديدة قواعد ربط المعاشات بالزيادة المطردة في مستوى المعيشة ومعالجة الخلل الناتج عن تحمل الخزانة العامة بنسبة 60% للزيادات السنوية التي تمنح لاصحاب المعاشات بواقع 15% و 150 جنيها لصغار اصحاب المعاشات.

وطالب بأن يتضمن مشروع القانون انشاء صندوق او بنك خاص لاستثمار أموال التأمينات في إقامة المشروعات التنموية التي تحافظ على نسبة السيولة المطلوبة لسداد زيادة المعاشات.

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