احتفالية لافتتاح مدرسة الشهيد محمود الدسوقي بالمحلة.. صور

نظمت إدارة غرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة افتتاح مدرسة الشهيد النقيب محمود الدسوقي عقب تسليمها من جانب هيئة الأبنية التعليمية بحضور أفراد عائلة الشهيد وأقاربه وعدد من القيادات التربوية، وعلى رأسها الدكتورة هالة الباجوري مدير الإدارة والدكتور خالد عبد النعيم وكيل الإدارة التعليمية، استعدادا لاستقبال الطلاب الجدد خلال العام الدراسي لسنة 2018م – 2019م.



وجاء ذلك بناء على توجيهات من الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الى مديري الإدارات التعليمية بأهمية التواصل مع أسر وعائلات الشهداء وتقديم جميع وسائل الدعم والترحيب داخل جميع المدارس التى أطلق اسم أبنائهم عليها على مستوى المحافظة تخليدا لذكراهم وبطولاتهم الوطنية.



وفى المقابل تخلل الاحتفالية عرض أوبريت موسيقي وطني خلال طابور الصباح المدرسي وسط حالة من السعادة والبهجة التى رسمت على وجوه أكثر من 1000 طالب وطالبة.



ومن ناحية أخرى ألقت أم الشهيد الحاجة أمينة رشاد كلمات وهي "الحمد لله ابني شهيد فى الجنة وزملائه هيكملوا رسالته عشان يحموا البلد ويطهروها من الإرهابيين الكفرة وحسبي الله ونعم الوكيل ومصر هتبقي بخير بايد كل الطلاب".



وفى المقابل أبدت الدكتورة هالة الباجوري مدير إدارة غرب المحلة التعليمية ترحيبها الكامل باستقبال والتعاون مع كل أسر وعائلات شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة، وأضافت قائلة "أسرهم فوق رءوسنا.. أبناءهم الشهداء أدوا رسالتهم فى حفظ أمن واستقرار الوطن وكلنا إيد واحدة لبناء مصر مستقبلا".

