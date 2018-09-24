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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير الدراسة بعدد من المدارس..صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:46 م
وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير العملية التعليمية بعدد من المد
همت الحسينى
تفقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الاثنين عددا من مدارس إدارة غرب التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وموقف الكتب الدراسيه وتسليمها للطلبه دون التقيد بدفع المصاريف.

كما قام بزيارة مدرسة برق العز الثانوية للاطمئنان على سير العمليه التعليمية وتوصيلات النت واستخدام السبورة الذكية وتسليم الكتب المدرسيه وتوزيع المعلمين.

وتابع مدرسة ميت الصارم الابتدائية للإطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية مؤكدا على تسليم الكتب دون التقيد بسداد المصروفات المدرسيه واستقرار العملية التعليمية واصدر تعليماته بتفعيل مجموعات التقويه لمحاربة الدروس الخصوصية والالتزام بالمنهج الدراسي.
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير الدراسة بعدد من المدارس..صور
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير الدراسة بعدد من المدارس..صور
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير الدراسة بعدد من المدارس..صور
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير الدراسة بعدد من المدارس..صور
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سير الدراسة بعدد من المدارس..صور

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