341 مليون جنيه إيرادات شركة المستودعات المصرية العامة خلال 2017/2018

عقدت شركة المستودعات المصرية العامة التابعة لقابضة للنقل البحري والبري" قطاع الأعمال العام"،اجتماع الجمعية العامة اليوم الاثنين بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالإسكندرية لاعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي 2017/2018 برئاسة اللواء بحري أ.ح/ محمد أحمد إبراهيم يوسف "رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري".



وأظهرت نتائج الأعمال تحسنا في أداء الشركة ويتضح من إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام للشركة نحو 341 مليون جنيه، مقابل 301 مليون جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 13,3 %، كما حققت صافى أرباح مبلغ 87 مليون جنيه.



وقامت الشركة بإعداد مستودع مرغم الجمركي طبقًا للمقاييس العالمية.

