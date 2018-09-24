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أخبار البلد

محافظ جنوب سيناء يرتدى الشال الفلسطيني بافتتاح جدارية الشباب العربي .. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
ارتدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشال الفلسطيني، خلال افتتاح جدارية الشباب العربي في المدينة الشبابية في شرم الشيخ، بحضور نجوى صلاح، مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة أماني المصري، مدير الإدارة الفنية بالوزارة، والدكتور عادل مصطفى، المشرف على تصميم الجدارية.

وأهدت دعاء شتية، رئيس الوفد الفلسطيني، الشال الذي يحمل علم فلسطين وعلم مصر، والذي يدل على الترابط الكبير بين مصر وفلسطين، وقيمة مصر لدى الفلسطينيين.

وشارك في تصميم الجدارية من الدول العربية كل من فلسطين، لبنان، اليمن، الجزائر، المغرب، سلطنة عمان، الكويت، الصومال، وطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية من مصر.

وكانت الدكتورة أمل جمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة، قد أكدت في تصريحات لـ«صدى البلد» أن بينالي الشباب العربي يهدف إلى التأكيد على الهوية العربية في مجال الفنون التشكيلية، وتبادل الخبرات من خلال المنافسة بين الشباب العربي، إلى جانب تشجيع الشباب على الإبداع والابتكار.
محافظ جنوب سيناء يرتدى الشال الفلسطيني بافتتاح جدارية الشباب العربي .. صور
محافظ جنوب سيناء يرتدى الشال الفلسطيني بافتتاح جدارية الشباب العربي .. صور

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