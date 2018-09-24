وزير خارجية سلوفاكيا: حريصون على زيادة العلاقات التجارية مع مصر

أكد لوكاس باريزك، وزير الدولة للشئون الخارجية السلوفاكي، أن حكومة دولته حريصة على دفع سبل التعاون التجاري مع جمهورية مصر العربية.



وكتب وزير خارجية سلوفاكيا عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر»: إن كلا من سلوفاكيا ومصر حريصتان على زيادة العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين.



وختم وزير الخارجية السلوفاكي زيارته لمصر صباح اليوم الاثنين، بعد عدة لقاءات أجراها كان أبرزها مع السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، فضلا عن لقاء عُقد بين رجال الأعمال المصريين والسلوفاكيين؛ حيث كان بصحبة وزير الخارجية السلوفاكي رؤساء 10 شركات سلوفاك، كما حرص قبل مغادرته على زيارة أهرامات الجيزة محتفيا بالحضارة المصرية العريقة.