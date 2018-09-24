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أخبار البلد

مايا مرسي: وصول حملة التاء المربوطة إلى 100 مليون و900 ألف على مواقع التواصل

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:55 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أعلنت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن حملة "التاء المربوطة سر قوتك" التى أطلقها المجلس بالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ما زالت تواصل نجاحها، حيث حققت معدل انتشار بلغ 100 مليون و900 ألف على مواقع التواصل الإجتماعى حتى شهر سبتمبر الجارى.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها فى ندوة "تمكين المرأة" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى لدورته الثانية المقام بمدينة الجونة فى الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر الجارى.

وأكدت مرسى أن جميع أنشطة وفعاليات المجلس فى جميع المجالات، تأتى تحت مظلة حملة (التاء المربوطة سر قوتك)، حيث يتم دمج رسائل الحملة فى جميع الانشطة التى يقوم بها المجلس بشكل مباشر على أرض الواقع، مشيرة الى أن حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية تنقل رسائل الحملة بصورة مباشرة الى المرأة فى قرى ونجوع وكفور الجمهورية، ونجحت بالفعل فى الوصول الى 2 مليون سيدة بجميع المحافظات ، وهذا يعتبر أهم أسباب نجاح الحملة.

ولفتت الى أن عدد المستفيدات من أنشطة المجلس بلغت ما يقارب الأربع مليون سيدة خلال آخر عامين، معربه عن بالغ سعادتها بهذا النجاح، مشيرة إلى امكانية الاستفادة من هذا النجاح الذي حققته الحملة في مصر ونقلها إلى دول أخرى.

وتتمثل رسائل حملة (التاء المربوطة سر قوتك) فى التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، وحث المرأة والفتاة على تحطيم جميع العقبات والقيود والتى تقف أمام تحقيق حلمهن وطموحهن بمستقبل أفضل لهن وللأجيال القادمة، وعدم الاستسلام للنظرة المجتمع النمطية الضيقة تجاه دور المرأة ومكانتها في المجتمع، والعمل على تغيرها.

تجدر الاشارة الى أن حملة المجلس (التاء المربوطة سر قوتك) لتمكين المرأة فازت بالعديد من الجوائز الدولية منها الجائزة الذهبية في مهرجان (MENA Cristal Festival)، لاختيار أفضل الحملات الإعلانية والإعلامية وأكثرها تأثيرا من حيث تحقيق النتائج والأهداف المرجوة للحملة ومنِحت الجائزة لوكالة (DDB Egypt) العالمية.

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