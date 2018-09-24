ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

راموس ينشر صورة له في طريقه لمقر حفل توزيع جوائز The best في لندن

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:44 م
صدى البلد
القسم الرياضي
نشر سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد و المنتخب الإسباني المتوج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا صورة له عبر حسابه علي موقع "إنستجرام" وهو في الطائرة في طريقه لمقر حفل جوائز "The best" في لندن .

ونشر راموس الصورة برفقة زوجته بيلار روبيو وعلق عليها: "إلى لندن برفقة زوجتي @pilarrubio_oficial" .

ويتواجد راموس ضمن قائمة المدافعين المرشحين للتواجد في تشكيل فيفا المثالية برفقة 19 لاعبا آخرين .

ومن المقرر إقامة حفل في لندن في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة للإعلان عن جوائز الأفضل في العالم إلى جانب إزاحة الستار عن التشكيل المثالي لعام 2018 .
راموس ينشر صورة له في طريقه لمقر حفل توزيع جوائز The best في لندن
راموس ينشر صورة له في طريقه لمقر حفل توزيع جوائز The best في لندن

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة: تعرضت للتنمر بسبب طولى

خالد بيومي يعلن عن الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

رئيس ديروط يحيل 26 من العاملين بالوحدة المحلية بمسارة للتحقيق

في ذكرى ميلادها .. حكاية سر أخفته درية أحمد عن ابنتها سهير رمزي

مرتضى منصور عن حازم ياسين: ظل حريصا على خدمة الزمالك حتى آخر لحظة في حياته

مدير FBI: نلنا الشرف برؤية الأهرامات وملتزمون بالتعاون الأمني

شهامة مصري تنقذ ممرضة من مأساة في الكويت

لجنه المسابقات تقرر تأجيل مباراة الأهلي وبتروجيت بالدوري

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

وزير خارجية سلوفاكيا: حريصون على زيادة العلاقات التجارية مع مصر

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

أرسين فينجر صاحب الـ 68 عاما يلعب مباراة كرة قدم في فرنسا..صور

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

فيديو

مسئول أمريكي: ندعم سياسة السيسي في حرب الإرهاب..فيديو
وزيرة الهجرة: الشباب بالخارج خط الدفاع الأول عن مصر.. فيديو
العناني: 100 مليون جنيه لترميم قصر البارون.. فيديو
طريقة عمل دجاج بحشو البصل والزعتر
الكنيسي: دونالد ترامب في أضعف حالاته كرئيس دولة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟