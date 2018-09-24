راموس ينشر صورة له في طريقه لمقر حفل توزيع جوائز The best في لندن

نشر سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد و المنتخب الإسباني المتوج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا صورة له عبر حسابه علي موقع "إنستجرام" وهو في الطائرة في طريقه لمقر حفل جوائز "The best" في لندن .



ونشر راموس الصورة برفقة زوجته بيلار روبيو وعلق عليها: "إلى لندن برفقة زوجتي @pilarrubio_oficial" .



ويتواجد راموس ضمن قائمة المدافعين المرشحين للتواجد في تشكيل فيفا المثالية برفقة 19 لاعبا آخرين .



ومن المقرر إقامة حفل في لندن في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة للإعلان عن جوائز الأفضل في العالم إلى جانب إزاحة الستار عن التشكيل المثالي لعام 2018 .