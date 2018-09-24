والد ضحية تدافع الفسحة بالدقهلية: أريد حق ابنى حتى لا يموت غيره

قال حسن عبد ربه والد الطفل إبراهيم الذى لقى مصرعه داخل مدرسة الزهراء الابتدائية بقرية بسنديلة فى بلقاس، إن نجله كان سعيدا ببدء الدراسة وظل يجهز حقيبته وأدواته من قبل الدراسة بأيام، وكان يساعدنى فى محل فول وفلافل ويساندني رغم صغر سنه وكان أحن أشقائه.



وأضاف الأب المكلوم أن التزاحم الشديد ونزول التلاميذ من سلم واحد تسبب فى وفاة إبراهيم أثناء الفسحة، حيث كان يقوم بشراء الشيبسى كباقي زملائه، مشيرا إلى أنه لا يرغب سوى فى أخذ حق ابنه ممن تسببوا فى ذلك، قائلا: "قد يتكرر ذلك مع طلاب آخرين فابنى قابل ربه بروحه البريئة وحق ابني لن يضيع هباء".



وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا أمس من العميد هيثم حجي مأمور مركز شرطة بلقاس، يفيد بورود إشارة للنقيب كريم الشهاوى رئيس نقطة بسنديله من الوحدة الصحية بقرية بسنديلة، يفيد بوصول إبراهيم حسن محمد عبد ربه 9 أعوام تلميذ بالصف الثالث الابتدائى جثة هامدة بصحبة مدير المدرسة.



وعلى الفور انتقل مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس النقطة لمكان البلاغ، وتبين من الفحص المبدئى أن سبب الوفاة هو هبوط حاد فى الدورة الدموية.



وبسؤال زملائه والعاملين بالمدرسة أكدوا أنه سقط على الأرض بسبب التدافع وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة والإدارة التعليمية وتم التحفظ على جثمان الطفل على ذمة تصرفات النيابة.