أهالى أبو النمرس يشكون من انقطاع المياه المتواصل.. صور

"بقينا نشرب من المياه الجوفية" هذه هى الكلمات التى بدأ بها أهالى مركز أبو النمرس بالجيزة شكواهم بسبب عدم انتظام عملية ضخ المياه بالمركز وانقطاعها فى أغلب الأوقات.
ورصدت كاميرا "صدى البلد"، شكاوى الأهالى من الانقطاع المتواصل للمياه، وسط إهمال من المحافظة والحى.
وفي البداية انتقد "عزت محمد" الصورة السيئة التي وصلت إليها المدينة، مشيرًا الى انقطاع المياه وعدم وجودها فى معظم الأوقات.
وأضاف "أحمد محمد" أن المياه موجودة ساعة واحدة باليوم حيث يتم ضخ المياه الساعة الرابعة صباحا وتنقطع من الخامسة الى آخر اليوم، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحي أكثر من مرة، ولكن بلا رد.
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ورصدت كاميرا "صدى البلد"، شكاوى الأهالى من الانقطاع المتواصل للمياه، وسط إهمال من المحافظة والحى.
وفي البداية انتقد "عزت محمد" الصورة السيئة التي وصلت إليها المدينة، مشيرًا الى انقطاع المياه وعدم وجودها فى معظم الأوقات.
وأضاف "أحمد محمد" أن المياه موجودة ساعة واحدة باليوم حيث يتم ضخ المياه الساعة الرابعة صباحا وتنقطع من الخامسة الى آخر اليوم، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحي أكثر من مرة، ولكن بلا رد.
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 أو من خلال البريد الالكتروني: [email protected]