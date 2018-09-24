الاتحاد الأوروبي: 150 مليون يورو لدعم حقوق الطفل

أكد السفير إيفان سوركوش رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن التنمر هو شكل من أشكال العنف الذي يؤثر على ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم، مشددا على إنها تجربة مؤلمة في حياة أي شخص يمكن أن تستمر لسنوات.



وقال في تصريحات صحفية إن الإحصاءات العالمية تبين أن 1 من كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة يتعرضون للبلطجة.



وأضاف أن الحملة التي تدعمها مفوضية الاتحاد الاوروبي تعد فرصة كبيرة لمعالجة البلطجة، لافتا الى أنه لضمان استمرارية نجاح تلك الحملة لا بد من توفر البيانات والإحصاءات ذات الصلة عن التنمر وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال بشكل دوري.



كما تعهد سفير الاتحاد الأوروبي بأكثر من 150 مليون يورو لدعم وحماية حقوق الطفل، والحصول على التعليم.