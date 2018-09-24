ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القنصلية الأمريكية تساند شباب الإسكندرية بـ IceTech في التكنولوجيا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:54 م
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
تنظِّم القنصلية الأمريكية في محافظة الإسكندرية دورة تدريبية للشباب حول إدارة أعمال الشركات الناشئة المتخصصة في عالم التكنولوجيا؛ لتدعيم اقتصاد إدارة الأعمال.

وأعلنت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن انطلاق البرنامج التدريبي IceTech في محافظة الإسكندرية بالتعاون مع Ice Alex في حاضنة الأعمال الجديدة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

ويهدف البرنامج التدريبي الموجه للشباب إلى تقديم الدعم لهم في مجال إدارة أعمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بهدف إيصالهم لمستوى أفضل.

ولمزيد من المعلومات وللتسجيل برجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.facebook.com/events/1713235905470571/

ترشيحاتنا

ترامب يصل مقر الأمم المتحدة لحضور قمة نيلسون مانديلا للسلام..فيديو

العناني: 100 مليون جنيه لترميم قصر البارون.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل فى العالم لموسم 2017/2018

أسعار الذهب اليوم الاثنين

نجوم العالم يتحدثون عن محمد صلاح قبل جائزة الأفضل

طريقة جديدة لتحضير الفول

دمر دهون البطن والأرداف بملعقة من هذا الخليط

اتحاد الكرة يرد على تصريحات مرتضى منصور بشأن مؤجلات الأهلي بالدوري

المترو:مد العمل للثامنة مساء وإلغاء الإجازات للانتهاء من اشتراكات الطلاب

لجنه المسابقات تقرر تأجيل مباراة الأهلي وبتروجيت بالدوري

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

وزيرة الهجرة: تعرضت للتنمر بسبب طولى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

أرسين فينجر صاحب الـ 68 عاما يلعب مباراة كرة قدم في فرنسا..صور

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

فيديو

مسئول أمريكي: ندعم سياسة السيسي في حرب الإرهاب..فيديو
وزيرة الهجرة: الشباب بالخارج خط الدفاع الأول عن مصر.. فيديو
العناني: 100 مليون جنيه لترميم قصر البارون.. فيديو
طريقة عمل دجاج بحشو البصل والزعتر
الكنيسي: دونالد ترامب في أضعف حالاته كرئيس دولة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟