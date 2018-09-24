القنصلية الأمريكية تساند شباب الإسكندرية بـ IceTech في التكنولوجيا

تنظِّم القنصلية الأمريكية في محافظة الإسكندرية دورة تدريبية للشباب حول إدارة أعمال الشركات الناشئة المتخصصة في عالم التكنولوجيا؛ لتدعيم اقتصاد إدارة الأعمال.



وأعلنت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن انطلاق البرنامج التدريبي IceTech في محافظة الإسكندرية بالتعاون مع Ice Alex في حاضنة الأعمال الجديدة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.



ويهدف البرنامج التدريبي الموجه للشباب إلى تقديم الدعم لهم في مجال إدارة أعمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بهدف إيصالهم لمستوى أفضل.



ولمزيد من المعلومات وللتسجيل برجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.facebook.com/events/1713235905470571/