أهالى أوسيم يشتكون من مياه الصرف الصحى وتدني المرافق العامة.. فيديو وصور

اشتكى عدد من أهالي أوسيم بمحافظة الجيزة، من وجود مقلب قمامة داخل الحيز العمراني وملاصق للعمارات السكنية، ما يسبب عرقلة الطريق، وخروج الحشرات الضارة منه، بالإضافة إلى الطرقات غير آدمية، والتى لا تصلح للسير عليها، ومياه الصرف الصحى، في ظل صمت المسئولين بالمحافظة وعدم الحفاظ على صحة الأهالي.



والتقت كاميرا "صدى البلد" أهالى المنطقة للوقوف على أهم مشاكلهم ومعاناتهم لمحاولة حل الأزمة.



فى البداية، قال شريف محمد إن المنطقة تعانى من أزمة مياه الصرف الصحى التى باتت تشكل خطرا على أهالى المنطقة، وعلى الأخص الأطفال، بالإضافة إلى الشوارع غير الممهدة والتى لا تصلح لسير السيارات عليها.



وأكد عبد العزيز أحمد أن أصحاب المحلات يعانون من تراكم القمامة فى الشوارع الرئيسية، فتخرج الروائح الكريهة على المحلات، وتتكدس السيارات فى الشوارع وتعرقل حركة المرور بالساعات.



وقال محمد حسن إن الشوارع فى المنطقة ضيقة للغاية، ما يضطر أصحاب العربات الأجرة إلى جعل الطريق الواحد جهتين، والتى تتسبب فى شجار بين أصحاب التكاتك والعربات، بالإضافة إلى انتشار القمامة فى الشوارع والتى تتجمع الكلاب الضالة حولها.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.