القصة الكاملة لأزمة ناهد السباعي مع زوجها.. كانت تخشى خسارة حريتها ووالدتها أقنعتها بالزواج منه

كانت تخشى الزواج خوفًا من خسارة حريتها .. هكذا كانت رؤية ناهد السباعي للزواج وفكرة الإرتباط برجل بشكل عام ولكن رجل الأعمال محمد عبد ربه نجح في تغيير هذه الفكرة وجعلها تقع في حبه وباركت والدتها هذه العلاقة وشجعتها على الإرتباط به لشعورها بأنه الرجل المناسب لها .



وبدأت علاقة ناهد السباعي ومحمد عبد ربه منذ اربعة اعوام وتحولت إلى خطوبة منذ أكثر من عام ولكن ناهد كانت حريصة على فرض حالة من الخصوصية عليها حيث لم تنشر إلا قليلًا صور تجمعها بمحمد عبد ربه ولم تتحدث عنه سوى مرة واحدة من خلال لقاء اجرته معها الإعلامية بوسي شلبي حيث أكدت لها أنها كانت رافضة لفكرة الإرتباط والزواج ولكن محمد عبد ربه كان لديه إصرار كبير على الإرتباط بها وطلب من والدتها إقناعها وهو ما فعلته وأكدت لها انه الرجل المناسب وتحولت سريعًا من علاقة صداقة إلى إرتباط رسمي .



وبعد مرور أكثر من عام على خطوبتهما إحتفلت ناهد السباعي بعقد قرأنها من خلال حفل بسيط اقتصر على حضور اهلها فقط وكان من المفترض أن تقيم حفل زفاف ضخم بعد عقد القران بثلاث ايام ولكن بشكل مفاجئ ألغته قبل إقامته ب24 ساعة فقط وهو امر أثار جدل كبير وقتها حيث مازالت ناهد تلتزم الصمت امام هذا القرار ولكن يقال أن خالتها رانيا فريد شوقي تحاول التدخل لحل الخلاف الذي وقع بين ناهد وزوجها .



الغريب أن ناهد السباعي أثارت الجدل من جديد خلال الساعات الماضية بعدما نشرت صور من عقد القران ولكن بدون العريس حيث اكتفت بنشر صورها مع والدتها وعائلتها فقط من خلال هذا الحدث فقط وكأنها تقصد أن تزيد الامر غموضًا .

