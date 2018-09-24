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أخبار العالم

لاجارد: اتفقت مع السيسي على تحقيق أقصى استفادة من مكاسب الاقتصاد المصري

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:22 م
لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي مع رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد
على صالح
أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أنها اتفقت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تحقيق أقصى استفادة من مكاسب الاقتصاد الكلي في مصر لتعزيز الإصلاحات الهيكلية المحلية للسلطات.

وأضافت لاجارد في تصريحات جاءت بعد اجتماعها بالرئيس السيسي في نيويورك، ونقلتها صحيفة "ذا ناشيونال" اليوم الاثنين، قائلة "ستساعد هذه الإصلاحات في تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولا وقادًا على القطاع الخاص، ما سيساعد في خلق فرص عمل لشباب مصر، مع ضمان توفير الموارد الكافية للحماية الاجتماعية".

وأشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري، مؤكدا تعافيه بعد إجراءات لتخفيف التضخم وتعويم العملة بموجب خطة إصلاح مدتها ثلاث سنوات.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أهمية الإصلاحات الهيكلية للبلاد لتحقيق نمو أكثر استدامة، وقالت: "إن اقتصاد مصر يظهر علامات قوية على الانتعاش، ونموه الاقتصادي من بين أعلى المعدلات في الشرق الأوسط".

وتنفذ مصر، أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدعومًا بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي منذ أواخر 2016.

وبموجب هذا البرنامج، قامت مصر بإجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة، وقدمت ضرائب جديدة وطرحت العملة مع نية لإصلاح الاقتصاد، وتعزيز ثقة المستثمرين واستعادة الاستقرار في أسواق رأس المال.

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