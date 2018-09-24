نجوم الألعاب الأخرى يدعمون محمد صلاح قبل إعلان الأفضل فى العالم

حرص نجوم ونجمات مصر فى الألعاب الرياضية المختلفة على دعم ومؤازرة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى الاول لكرة القدم والمحترف بصفوف ليفربول فى منافسته اليوم على لقب أفضل لاعب فى العالم لموسم 2017/2018.



ويدخل النجم المصرى محمد صلاح فى منافسة قوية مع الكرواتى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالى وريال مدريد السابق.



وأجمع لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية المختلفة على أن وصول محمد صلاح إلى هذه المكانة يعد فخرا كبيرا لكل المصريين بعد ان أصبح ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب والتى تضم 3 لاعبين على مستوى القارات المختلفة.



وفى هذا السياق أكد أحمد الأحمر نجم كرة اليد الأول فى أفريقيا أن محمد صلاح نجح فى تسطير تاريخ رياضي جديد لمصر غير مسبوق نتيجة الموسم التاريخى الذى قدمه مع فريقه والمنتبخ الوطنى خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن صلاح اجتهد كثيرا من أجل الوصول إلى هذه المكانة الرائعة بالتواجد ضمن صفوة لاعبى العالم.



بينما يرى أحمد صلاح نجم الكرة الطائرة أن محمد صلاح يستحق عن جدارة التتويج بجائزة أفضل لاعب فى العالم بعد الأداء والإنجازات التى نجح فى تحقيقها طوال الفترة الماضية سواء مع ناديه بالحصول على لقب هداف الدورى الإنجليزى وأفضل لاعب أيضا فضلا عن قيادة ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا ، بجانب قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم بروسيا 2018.



وقال محمد ايهاب بطل مصر فى رفع الاثقال ان وجود محمد صلاح ضمن افضل ثلاثة فى العالم هو شرف الى جميع المصريين وهو انجاز حتى ولو لم يحصد الجائزة مشيرا إلى أن صلاح صدق حلمه و سعى خلفه و لذلك فهو يكتب فصل جديد من تاريخه رافعا اسم مصر فى اكبر محفل رياضى كروى فى العالم.



وأبدت سارة سمير نجمة مصر فى رفع الأثقال سعادتها الغامرة بوصول محمد صلاح إلى هذه المكانة رفيعة المستوى مشيرة إلى أن وجود صلاح ضمن افضل ثلاثة فى العالم هو دافع لجميع المصريين لبذل المزيد من الجهد للوصول الى العالمية محاكاة له.



وترى هداية ملاك بطلة مصر فى التايكوندو أن وصول محمد صلاح الى المنافسة على لقب افضل لاعب فى العالم تعد رسالة الى جميع دول العالم بان مصر مليئة بالمواهب فهو خير سفير لمصر فى الخارج الأن مشيرة إلى أن المصريين نصبوا صلاح كافضل لاعب فى العالم بمجرد وصوله الى هذه المرحلة بغض النظر عن نتيجة المنافسة حيث ان وصول مصرى الى تلك المنافسة انجاز فى حد ذاته.



واكد سيف عيسى بطل مصر فى التايكوندو ان مجرد وجود محمد صلاح ضمن افضل ثلاثة فى العالم يعد جائزة فى حد ذاته و شرف لكبير له.



وأضاف عيسى ان مجرد وصول صلاح الى هذه المكانة تجعله افضل لاعب فى العالم فى عيون كل المصريين فهو سفير لمصر فى اكبر حدث رياضى فى العالم.

