الأمم المتحدة: الترامادول يهدد مجتمعات أفريقيا والشرق الأوسط.. فيديو

أكد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، أن العالم بحاجة ماسة للتعاون، لافتًا إلى أن الفشل لا يمكن أن يشكل خيارًا ولا يمكن ان يكون ملامح لمستقبلنا.



وأضاف جوتيريش، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق "استراتيجية الأمم المتحدة للشباب: شباب 2030" المنعقد بنيويورك حاليا، أن قضية مكافحة المخدرات مسألة شخصية اكثر من انها سياسية حيث أنه يعرف أحد الأشخاص المقربين الذين توفوا فى عمر صغير جراء تناول المخدرات.



وأوضح أن مشكلة المخدرات والإدمان ليست مشكلة مجردة وواجبنا التصرف، مفيدًا بأن الأوضاع مقلقة جدًا وانتاج الأفيون والكوكايين على الصعيد العالمى اعلى من اى وقت مضى، مشيرًا إلى أن أكثر من 31 نسمة من بين كل 50 شخصا يتعاطون المخدرات.



وأكد جوتيريش أن استخدام الترامادول بأفريقيا والشرق الاوسط بشكل غير لائق وغير طبى يهدد المجتمعات ويعصف بها.