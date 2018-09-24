الجزائر وروسيا تبحثان توقيع اتفاقية قضائية لتبادل تسليم المجرمين

بحث مسئولون بوزارة العدل الجزائرية، اليوم الاثنين، مع وفد من وزارة العدل الروسية، إمكانية توقيع اتفاقية قضائية في مجال تسليم المجرمين.



وذكر بيان لوزارة العدل الجزائرية اليوم، أن هذه المحادثات تأتي في إطار الاتفاق الذي يربط البلدين بعدما تم التوقيع على الاتفاقية القضائية في المجال الجزائي بين وزيري عدل البلدين في أكتوبر2017.



وأشار البيان إلى أنه سيتم استكمال هذا الإطار في المستقبل بإبرام الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري وكذا في المجال المؤسساتي.



م م ع/م و س/م س ع

أ ش أ/

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