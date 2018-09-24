ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجزائر وروسيا تبحثان توقيع اتفاقية قضائية لتبادل تسليم المجرمين

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
أش أ
بحث مسئولون بوزارة العدل الجزائرية، اليوم الاثنين، مع وفد من وزارة العدل الروسية، إمكانية توقيع اتفاقية قضائية في مجال تسليم المجرمين.

وذكر بيان لوزارة العدل الجزائرية اليوم، أن هذه المحادثات تأتي في إطار الاتفاق الذي يربط البلدين بعدما تم التوقيع على الاتفاقية القضائية في المجال الجزائي بين وزيري عدل البلدين في أكتوبر2017.

وأشار البيان إلى أنه سيتم استكمال هذا الإطار في المستقبل بإبرام الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري وكذا في المجال المؤسساتي.

م م ع/م و س/م س ع
أ ش أ/
السابق

ترشيحاتنا

العناني: 100 مليون جنيه لترميم قصر البارون.. فيديو

بث مباشر.. كلمة ترامب فى اجتماع مكافحة المخدرات

أول تعليق لـ علاء نبيل عقب هزيمة المقاولون أمام الزمالك أمس

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

خالد قمر يفتح قلبه لـ صدى البلد: لن أكون كومبارس فى الزمالك .. لا أعلم سر غيابي عن الفراعنة .. أعيش فترة رائعة مع سيد البلد .. وبيراميدز ولع الدورى

رئيس ديروط يحيل 26 من العاملين بالوحدة المحلية بمسارة للتحقيق

المشاكل الأسرية تتسبب فى انتحار طالب جامعى بالمحلة

سقوط أمطار خفيفة على شمال مصر الأربعاء المقبل.. صور

خالد بيومي يعلن عن الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

وزيرة الهجرة: تعرضت للتنمر بسبب طولى

أيمن طاهر مدربا للحراس فى الاتحاد السكندرى

مرتضى منصور عن حازم ياسين: ظل حريصا على خدمة الزمالك حتى آخر لحظة في حياته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

أرسين فينجر صاحب الـ 68 عاما يلعب مباراة كرة قدم في فرنسا..صور

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

فيديو

الأمم المتحدة: الترامادول يهدد مجتمعات أفريقيا والشرق الأوسط.. فيديو
مسئول أمريكي: ندعم سياسة السيسي في حرب الإرهاب..فيديو
وزيرة الهجرة: الشباب بالخارج خط الدفاع الأول عن مصر.. فيديو
العناني: 100 مليون جنيه لترميم قصر البارون.. فيديو
طريقة عمل دجاج بحشو البصل والزعتر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟