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حوادث

مساعد وزير العدل يستقبل رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:30 م
وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم
عمرو خليفة – جودت عيد
استقبلت المستشار سوزان فهمي مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، رئيس اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان، القاضية سوياتا مايجا رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بديوان عام وزارة العدل.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود قطاع حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية وتوفير المساعدات القانونية لها من خلال المكاتب المنتشرة في معظم محاكم الأسرة بمصر.

كما تناول اللقاء التعديلات التشريعية التي تجرم حرمان المرأة من حقها في الميراث وتغليظ عقوبة التحرش واستقلال القضاء وتوافق الأحكام مع المعايير الدولية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بأهمية الاهتمام بالبعد الإفريقي لمصر والتفاعل مع الآليات الإفريقية المختلفة لحقوق الإنسان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التفاعل مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان باعتبارها إحدي الآليات الهامة في الاتحاد الإفريقي المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وحمايتها.

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