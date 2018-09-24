شاهد.. أول صور لربة المنزل المنتحرة وابنتها بالسلام بسبب خلافات عائلية

حصل "صدى البلد" على صور ربة المنزل وابنتها، واللتان لقيتا مصرعهما من أعلى عقار بمدينة النهضة بالسلام.



كان اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة تلقى إخطارا من الرائد حسن البكرى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، يفيد بسقوط سيدة وابنتها من أعلى عقار سكنى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثرت على جثة سيدة وبجوارها ابنتها البالغة من العمر 14 عاما.



بإجراء التحريات تبين أن ربة المنزل وابنتها ألقيتا بنفسيهما من أعلى العقار بسبب سوء معاملة الزوج.

