خبراء ورجال أعمال: مردود إيجابي لإنشاء صندوق مقايضة مصري إفريقي لتبادل السلع.. زيادة حجم التبادل التجاري وتقليل الضغط على الدولار أبرز النتائج

مقترح لإنشاء صندوق مقايضة مصري إفريقي لتبادل السلع بالأسعار العالمية

الشندويلى: فكرة جيدة تحتاج لاستراتيجية واضحة لتنفيذها على أرض الواقع

إبراهيم: الصندوق يساعد في تقليل الضغط على الدولار وزيادة التجارة البينية

أبو زيد: مقايضة السلع مع أفريقيا سيفتح أسواق القارة أمام الصادرات المصرية

أجمع عدد من المستثمرين والخبراء على أهمية تدشين صندوق مقايضة مصري إفريقي لتبادل السلع، مؤكدين أن له مردودا قويا لدعم التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، كما يكون له دور فعال في زيادة الصادرات المصرية خاصة أن أفريقيا سوق واعد لها.قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن إنشاء صندوق مقايضة مصري إفريقي، لتبادل السلع بالأسعار العالمية، فكرة جيدة تحتاج لاستراتيجية واضحة لتنفيذها على أرض الواقع وتحقيق أقصى استفادة للجانب المصرى و الأفريقى معا.أضاف الشندويلى، لـ "صدى البلد" أن مصر لديها العديد من الاتفاقيات التجارية مع الدول الإفريقية أهمها تجمع الكوميسا التى تسمح بالتبادل التجاري بين الدول أعضاء التجمع بجمارك مخفضة، ولكن بعض الدول لا تلتزم بتطبيق الاتفاقية.تابع: عقد اتفاقيات تجارية مع الدول المجاورة خطوة مهمة ولكننا بحاجة لآلية والتزام صارمة من البلدان الموقع للاتفاقيات.أكد الشندويلى، أن إنشاء صندوق مقايضة مصرى إفريقي فى السلع والمنتجات يحتاج إلى تعاون كبير بين دول القارة لوضع خطوات تنفيذية ومدد زمنية محددة ليحقق هدفه فى زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية والترويج لمنتجاتها داخل الأسواق المحلية لكل بلد.أشار الشندويلى، إلى العديد من المنتجات التي يمكن تبادلها بين مصر وأفريقيا أهمها منتجات البتروكيماويات، الملابس الجاهزة، مواد البناء والأجهزة الكهربائية حيث تتمتع مصر بمزايا تنافسية فى تلك القطاعات.قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، إن تنفيذ مقترح إنشاء صندوق مقايضة مصري إفريقي، لتبادل السلع يساعد في تقليل الضغط على الدولار، وكذلك زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا، خاصة أنها قارة في أمس الحاجة إلى السلع.وأضاف مصطفى في تصريحات لـ"صــدى البــــلـد"، أن مقايضة السلع بين مصر والدول الأفريقية يساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع القارة السمراء، مؤكدا أن أفريقيا سوق كبير أمام المنتجات المصرية.وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا يقلل عجز الميزان التجاري، كما أنها تساهم في زيادة فرص التشغيل.وقال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن تنفيذ مقترح تقايض السلع المحلية مع الدول الإفريقية، سيعمل بشكل واسع على فتح جميع الأسواق الإفريقية أمام الصادرات المصرية، خاصة أن مصر لديها ميزة تنافسية فى العديد من السلع والمنتجات.وأضاف "أبو زبد" في تصريح لـ"صــدى البـــلـد"، أن تنفيذ المقترح يسهم أيضا في تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها لاستيعاب معدلات الطلب الناتجة عن المقايضة بين الدول الافريقية.أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تقايض السلع المحلية مع الدول الإفريقية يؤثر إيجابيا على الاحتياطى الأجنبى، لأنه وفقا للمقترح سيكون التبادل سلعة مقابل أخرى وهذا المقترح سيكون له بالغ الأثر على حركة التجارة الخارجية التي تتفق مع تطلعات الحكومة المصرية فى زيادات الصادرات المصرية.وأكد على مساهمته القوية في زيادة دعم وبناء علاقات واسعة ومتينة فى نمو العلاقات الاقتصادية والسياسية على حد سواء.وكان السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أقترح أن يتم تدشين صندوق مقايضة مصري إفريقي، لتبادل السلع بالأسعار العالمية.وقال «حجازي»، خلال ندوة أقامها موقع «صدى البلد» الإخباري، إنه يمكن أن نقايض السلع المحلية مع الدول الإفريقية، فعلى سبيل المثال يمكن مقايضة القطن المصري مع البن الإفريقي، على أن يتم تقييم السلع بالسعر العالمي.وأضاف أن صندوق المقايضة الإفريقي يمكن أن يكون مفتاحا للتغلب على عدم وجود احتياطيات نقدية كافية، فهذا الصندوق يكون نمطا تعامليا جديدا تشرف عليه جهة بنكية، أي أنه صندوق بنكي.وأوضح أنه من المتوقع أن يسهم هذا الصندوق في الترويج للسلع الإفريقية وخلق أسواق جديدة، وهو ما يشبه تبادل السلع مع الصين بالعملة المحلية، وبالتالي توفير العملة الصعبة.