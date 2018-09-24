1.162 مليار جنيه أرباح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع خلال عام

ناقشت الجمعية العامة لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحري والبري برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري اليوم الاثنين نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2017/2018 .



وأظهرت نتائج الأعمال تحسنا ملحوظًا في أداء الشركة ويتضح من إجمالي إيرادات النشاط الأساسى المحققة خلال العام للشركة نحو 1,546 مليار جنيه مقابل 1,041 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 48,4 %، حققت صافى أرباح مبلغ 1,162 مليار جنيه مقابل 908 مليون جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 27,9 % .



وقامت الشركة بالاستفادة من توجيهات اللواء محمد يوسف " رئيس الشركة القابضة " وذلك من خلال الاجتماعات الشهرية بالمجلس التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو بذل المزيد من الجهود التسويقية الأمر الذى أدى ذلك الى جذب وتقديم خدمات جديدة للخطوط الملاحية وفى إطار حرص الدولة على تشجيع الصادرات فقد تم منح الصادرات تخفيضات ومزايا سعرية أدت إلى دعم الموقف التنافسى للمحطة .



بلغت قيمة استثمارات شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع خلال العام المالى 2017/2018 مبلغ172,7 مليون جنيه منها مبلغ 138,3 مليون جنيه لتدعيم وتعميق ارصفة الحاويات للشركة والذى تقدر إجمالى تكلفة مشروع اعمال التعميق بــــــ 521 مليون جنيه.